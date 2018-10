© Екип на Националното сдружение "Младежки глас – клон Варна“ е спечелил проект, който ще учи варненци как да създадат своя видео визитка, с която да се представят по най-добрият начин пред работодатели при търсенето на работа, научи Varna24.bg.



Проектът се нарича "VideoCV-Дигитален старт на кариерата“ и цели да покаже младите хора в най-добрата им светлина пред бъдещите им работодатели, ментори, дори и колеги, като надградят хартиеното CV с видео презентация за силните страни, занимания и умения, които притежават и развиват. Това обясни Паша Александрова – областен председател на Национално Сдружение "Младежки Глас“ клон Варна и ръководител на проект "VideoCV Дигитален старт на кариерата".



"Живеем в ерата на технологиите, говорим за дигитализация на различни процеси от ежедневието ни, чрез този проект Сдружението иска да даде още един канал за представяне на младите хора пред бъдещите им работодатели. Ново, креативно videoCV или видео визитка, което да надгради хартиеното. Видео визитката представлява видео запис около минута или минута и половина, за силните страни, качества и умения на всеки. Стила на видео визитките са различни зависи за кого са предназначение – за бъдещ работодател, за стаж, кауза, организация, продукт, фирма и т.н. ", обясни Паша Александрова.



Към проекта е изградена онлайн платформата, на която ще бъдат качени видео визитките. Всеки може да изпрати своя записана визитка, която да бъде качена на платформата като се свърже с представител на сдружението на мейл: mladezhkiglas.varna@gmail.com.



Лектори от екипа на Сдружението представиха обучение "Как се прави видео визитка?“ в Икономически университет Варна, Висше военноморско училище "Никола Вапцаров“ и Варненски свободен университет с подкрепата на Студентските съвети. Обучението е част от проекта. В него се разглежда какво трябва да съдържа една видео визитка и как може всеки да си направи визитка у дома – на какво трябва да се обърне внимание, за да е успешна, ползи и рискове.



Проектът “VideoCV Дигитален старт на кариерата" се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна – "Младежки проекти 2018“.



"Национално Сдружение "Младежки Глас“ е вече на 11 години и с много национални и международни успехи. За 11 години сдружението, което тръгва от България има над 10 000 членове в цялата страна, клонове в по-големите градове, партньорства с различни организации и общини. Сдружението е едно от най-големите младежки сдружения в България, официално призната от Министерството на младежта и спорта като национално-представителна младежка организация. "Младежки Глас“ е учредител на и член на Национален младежки форум и на сдружение "Варна Европейска младежка столица 2017“. Организацията членува в международни организации, като You are together, представител на България в Международната младежка организация за мир (IPYG) със седалище в Южна Корея. През юни 2017 г. след едногодишен мониторинг от страна на ООН на "Младежки Глас“ е предоставен специален консултативен статус към Икономическия и социален съвет (ИКОСОС) на ООН.“, разказа още Паша Александрова.



Във Варна клона е открит през 2011 година и от тогава си партнира с различни организации в редица благотворителни инициативи и кампании. Една от най-известните кампании на Сдружението е "Психологично здраве“, която предоставя информация по актуални проблеми от група психолози.



През 2017 години след спечелен проект към Министерството на младежта и спорта беше изграден и МИКЦ Заедно за младите гр. Варна (Младежки информационен-консултантски център), чиито офис се намираше в Младежки дом.



Повече за проекта и организацията вижте във видеото!



