È òîâà äîæèâÿõìå! Âèæòå êúäå ñëîæèõà òðèíîãàòà êàòàäæèèòå!

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 16:01 / 27.11.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Ôåéñáóê
Çà íåùî, êîåòî íå ñå âèæäà âñåêè äåí ïî óëèöèòå äîðè â íàøàòà ìèëà Ðîäèíà, ñèãíàëèçèðà â ñîöèàëíàòà ìðåæà ïëîâäèâ÷àíèí, êîéòî ïóáëèêóâà è ñíèìêà. Íà íåÿ ñå âèæäà êàê âúòðå â ñàìàòà ñïèðêà íà ìàñîâèÿ ãðàäñêè òðàíñïîðò â ãðàäà ïîä òåïåòàòà ïîëèöàè ñà ïîñòàâèëè êàìåðà, ïî-èçâåñòíà êàòî òðèíîãàòà. Ïðè÷èíàòà ÿâíî å äúæäúò, êîéòî âàëè â Ïëîâäèâ. "Å, ðåäíî ëè å äà ÿ ñëàãàò íà ñïèðêàòà? ×îâåê íå ìîæå äà âëåçå íà ñóõî. Íà Êàðëîâñêî ñà!", äîáàâÿ îùå âúâ Ôåéñáóê ÷îâåêúò.








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Ñòàíà ÿñíî êîãà ùå îòâîðè âðàòè íîâèÿò "Ëèäë" â öåíòúðà íà Âàðíà
12:29 / 26.11.2018
Âàíäàëèòå âúâ Âàðíà íàäìèíàõà ñåáå ñè, îáåçîáðàçèõà Êåëè
14:57 / 26.11.2018
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14:23 / 26.11.2018
Øîôüîðêà íà òàêñè è ïúòíè÷êà ïîñòðàäàõà ïðè òåæêà êàòàñòðîôà âúâ Âàðíà
09:27 / 26.11.2018
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12:47 / 27.11.2018
Ìëàäà âàðíåíêà å íà ðúáà íà æèâîòà ñëåä ïîðåäíà òåæêà êàòàñòðîôà âúâ Âàðíà!
09:25 / 27.11.2018
Àñôàëòèðàõà óë. "Ãåîðãè Áåíêîâñêè", î÷àêâàò ñå çàäðúñòâàíèÿ çàðàäè ñòåñíåí ó÷àñòúê
16:10 / 26.11.2018
Àêòóàëíè òåìè
Çèìà 2018/2019 ã.
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