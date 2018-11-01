È òîâà äîæèâÿõìå! Âèæòå êúäå ñëîæèõà òðèíîãàòà êàòàäæèèòå!

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Êîìåíòàðè (4)
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12:29 / 26.11.2018
Âàíäàëèòå âúâ Âàðíà íàäìèíàõà ñåáå ñè, îáåçîáðàçèõà Êåëè
14:57 / 26.11.2018
Êúöè ñå ïîäèãðà íà Ñëàâè Òðèôîíîâ
14:23 / 26.11.2018
Øîôüîðêà íà òàêñè è ïúòíè÷êà ïîñòðàäàõà ïðè òåæêà êàòàñòðîôà âúâ Âàðíà
09:27 / 26.11.2018
Óæàñíîòî âðåìå âúâ Âàðíà èäâà! Îáÿâèõà "îðàíæåâ" êîä, ùå èìà ìíîãî ñíÿã
12:47 / 27.11.2018
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