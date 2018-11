Ден на корейската култура във Варна на 1 декември

© На 1 декември град Варна ще посрещне първото голямо събитие, посветено на културата на Южна Корея, печелеща сърцата на все повече българи от всички поколения. Ден на корейската култура във Варна ще даде възможност на гражданите да се докоснат до три представителни елемента на културата, сред които корейската храна и корейското кино. С най-голямо значение за младите е третият елемент – "К-поп“ (кей-поп) – обичаната по цял свят корейска поп-музика с нейните завладяващи и свръхмодерни танци и стайлинг. Организатори на Деня Младежка фондация "Аморфа“ със съдействието на Посолството на Република Корея в България.



Събитията в богатата програма ще се проведат през целия съботен ден от 11 до 21 ч. с вход свободен в три пространства в централната част на града, всеки от които ще домакинства един от трите елемента. Специални гости на събитието ще бъдат чаровните момчета от к-поп танцова група "Токсик“ – представили България на Световния К-поп фестивал в Южна Корея, а техен своеобразен домакин ще бъде завладяващата ЕЛ от танцов център "The Center World“ - Варна - хореограф, танцьор и също финалист от България с к-поп хореографията и танца си в международния конкурс Talk Talk Korea 2018.



Корейската храна ще бъде представена през целия ден от 11 до 17 ч. чрез специално приготвена корейска закуска, последвана от няколко кулинарни демонстрации, кулинарни състезания за бързина. Най-ловките участници, усвоили в демонстрациите приготвянето на вкусен "кимбап“ и боравенето с плоските метални корейски клечки за хранене, ще получат специални награди. Награди очакват и победителите във викторините с въпроси, свързани с корейската култира, корейската драма и к-поп. Домакин е единственият корейски ресторант в града, където само в този ден може да облечете и да се снимате за награда с красивите корейски традиционни дрехи "ханбок“, докато похапвате вкусни традиционни ястия.



Филмът "Мис баба“ от Южна Корея е забавна съвременна комедия, която ще пренеса зрителите от всички поколения в света на корейската култура днес, представена през погледа на корейски персонажи от всички възрасти. Продукцията, която вече спечели сърцата на българските зрители в София и Пловдив, ще разкрие очарователните аспекти на завладяващата цял свят корейска младежка култура. Входът за прожекцията в зала "Европа“ на Фестивален и конгресен център – Варна е безплатен, а началото е в 14:45 ч.



Вечерта ще завърши именно със сцена за младите и всички фенове на К-поп културата, включваща танцови хореографии и танцови битки на най-новите и известни к-поп песни, обичаното от много корейски и български младежи караоке на корейски език с актуалните парчета на любимите идолски групи. Посетителите ще могат да запазят спомена за вълнуващите преживявания от Деня като се включат във фотосесията за собствен к-поп стайлинг на участниците, а най-атрактивните от тях ще получат и от специалните награди.







ПРОГРАМА на Ден на корейската култура във Варна:



11:00 – 12:00 Корейска закуска с Toxic // Корейски ресторант "Кимбап“



12:00 – 13:00 K-поп танцов клас с Toxic // Танцово училище "The Center World“



12:30 – 13:00 Кулинарна демонстрация и състезание + Фотосесия с корейско облекло "ханбок“// Корейски ресторант "Кимбап“



13:00 – 14:00 K-поп танцов клас с Elle // Танцово училище "The Center World“



13:30 – 14:00 Кулинарна демонстрация и състезание с Toxic // Корейски ресторант "Кимбап“



14:00 – 15:00 K-поп танцов клас с Toxic - 2 // Танцово училище "The Center World“



14:45 – 17:00 Филмова прожекция: "МИС БАБА“ – комедия,



Южна Корея (2014), 124' (корейски, с български и английски субтитри) // Фестивален и Конгресен Център Варна



16:00 – 16:30 Кулинарна демонстрация и състезание с Toxic и Фотосесия с корейско облекло "ханбок“ // Корейски ресторант "Кимбап“



17:00 – 19:00 К-поп фотосесия - собствен стайлинг. Фотосесия с Toxic // Танцово училище "The Center World“



18:00 – 21:00 К-ПОП СЦЕНА // Танцово училище "The Center World“



К-поп изпълнения с предварително записване, К-поп танцови битки - индивидуални и групови участия с награди, рандъм данс, танци на ТOXIC, Караоке на корейски език, К-поп фотосесия за собствен стайлинг с награди, игра и викторина с въпроси от к-поп културата







Пространствата от програмата за Деня на корейската култура във Варна:



Фестивален и конгресен център – Варна на бул. "Сливница“ №2



Танцово училище "The Center World“ на ул. "Шипка“ №4



Корейски ресторант "Кимбап“ на ул. "Драгоман“ №28