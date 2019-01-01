Âàðíà ñòèãíà ñòîéíîñòèòå íà ãðèïíà åïèäåìèÿ, âàêàíöèÿòà å ïî÷òè ñèãóðíà!

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Ïðèïîìíÿìå, ÷å çà ïåðèîäà îò 14 äî 20 ÿíóàðè áðîÿò íà áîëíèòå âúâ Âàðíà å 248,89 íà 10 000 ïðè ñðåäíè ñòîéíîñòè çà ñòðàíàòà 201 íà 10 000, ñúîáùè åêñïåðòúò.
Ðåïîðòåðñêà ïðîâåðêà óñòàíîâè, ÷å êëàñíèòå ñòàè ñà íàïîëîâèíà ïðàçíè. Ïî÷òè ñèãóðíî å, ÷å íà ñâîåòî çàñåäàíèå óòðå Êîìèñèÿòà çà áîðáà ñ ãðèïà è ðåñïèðàòîðíèòå çàáîëÿâàíèÿ ùå âçåìå ðåøåíèå çà ðàçïóñêàíå íà ó÷åíèöèòå âúâ Âàðíà â ãðèïíà âàêàíöèÿ îò ñðÿäà.
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16:12 / 21.01.2019
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13:54 / 19.01.2019
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