Âàðíà ñòèãíà ñòîéíîñòèòå íà ãðèïíà åïèäåìèÿ, âàêàíöèÿòà å ïî÷òè ñèãóðíà!

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 13:34 / 21.01.2019 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Âàðíà ñòèãíà åïèäåìèîëîãè÷íè ñòîéíîñòè, ñúîáùè çà Varna24.bg ä-ð ßíêà Äðàãàíîâà, äèðåêòîð íà äèðåêöèÿ "Íàäçîð íà çàðàçíèòå áîëåñòè" êúì ÐÇÈ-Âàðíà.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å çà ïåðèîäà îò 14 äî 20 ÿíóàðè áðîÿò íà áîëíèòå âúâ Âàðíà å 248,89 íà 10 000 ïðè ñðåäíè ñòîéíîñòè çà ñòðàíàòà 201 íà 10 000, ñúîáùè åêñïåðòúò.

Ðåïîðòåðñêà ïðîâåðêà óñòàíîâè, ÷å êëàñíèòå ñòàè ñà íàïîëîâèíà ïðàçíè. Ïî÷òè ñèãóðíî å, ÷å íà ñâîåòî çàñåäàíèå óòðå Êîìèñèÿòà çà áîðáà ñ ãðèïà è ðåñïèðàòîðíèòå çàáîëÿâàíèÿ ùå âçåìå ðåøåíèå çà ðàçïóñêàíå íà ó÷åíèöèòå âúâ Âàðíà â ãðèïíà âàêàíöèÿ îò ñðÿäà.



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ïðåäè 5 ÷. è 10 ìèí.
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Damn bitches... Òîâà ÷àêàõìå... Íå ìîæå... Äúðæàõ ñå çäðàâà äî êðàÿ è àêî ñåãà íå íè ïóñíàò ÷åñòíî ùå óáèÿ íÿêîé ðŸ˜‚
Aíîíèìåí
ïðåäè 5 ÷. è 35 ìèí.
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Êàòî ñìå ñòèãíàëè åïèäåìèîëîãè÷íè ñòîéíîñòè, ñúáåðåòå ñå èçâúíðåäíî ÄÍÅÑ!!
Aíîíèìåí
ïðåäè 5 ÷. è 53 ìèí.
0
 
 
ßâíî âàðíåíñêèòå óïðàâíèöè ÷àêàò öÿëîòî íàñåëåíèå äà ñå íàòðúøêà îò ãðèï. Îò ñåäìèöà êëàñíèòå ñòàè ñà ïîëîâèíè À áîëíèöèòå ñà ïðåïúëíåíè. À äíåñ å òðóäíî äà ñå çàñåäàâà çàùîòî ùå ïðàçíóâàìå áàáèíäåí. Äîáðà ðàáîòà çà âàðíåíñêèòå óïðàâëÿâàùè???
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Êúðâàâî êëàíå ìåæäó ìëàäåæè ñëåä ñïîð çà ìîìè÷å! Âèíîâíèÿò ñå ñêðè âúâ Âàðíà
12:26 / 20.01.2019
Èçâúíðåäíî: Îôèöèàëíî ïóñêàò ó÷åíèöèòå âúâ Âàðíà â ãðèïíà âàêàíöèÿ!
16:12 / 21.01.2019
Âàðíåíåö ïðåäëîæè êàê äà ñå ðåøè ïðîáëåìúò ñ ïàðêèðàíåòî â ãðàäà íè
13:54 / 19.01.2019
Íàãëà êðàæáà âúâ ôðèçüîðñêè ñàëîí âúâ Âàðíà! Êðàäëàòà å îáÿâåíà çà êëåïòîìàí
09:30 / 21.01.2019
Èçâúíðåäíà ñáèðêà! Ðåøàâàò çà ãðèïíà âàêàíöèÿ îùå äíåñ âúâ Âàðíà
14:48 / 21.01.2019
Ñïåøíèòå îòäåëåíèÿ âúâ Âàðíà "ïðåëèâàò" îò áîëíè! Î÷åâèäêà: Èìà ìíîãî òåæêè ñëó÷àè
09:06 / 21.01.2019
Âàðíåíåöúò è ïðèÿòåëêàòà ìó, áèòè æåñòîêî îò ìóòðè ñ ÁÌÂ, ñ êúðâàâè ðàçêðèòèÿ
09:26 / 19.01.2019
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