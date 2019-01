Николай Банев се гаври със Слави: Предпочита бодливото ветрило на "народната любов" пред аналната вибрация на следствения арест

© Арестуваният бизнесмен Николай Банев изригна с гневен пост срещу шоумена Слави Трифонов. Повод за това стана снощното издание на "Шоуто на Слави“, където в актьорската вечер бе иронизирана съпругата на олигарха – Евгения Банева. Публикуваме написаното от Николай Банев без редакторска намеса:



"Тайна е за голяма част от българската интелигенция, че шоуто на Слави Трифонов отдавна се е превърнало в “Шоуто на Слаби". Шоу на “псевдонародно" ниво, шоу – нискобюджетен миш-маш от любимите преди петдесет години скечове на буфосинхронисти, циркови клоуни и имитатори. Така е, защото голяма част от интелигенцията превключва канала, когато види “родолюбивата", все по-угодническа и все по-всеядна физиономия на недопуснатия до политическата глутница Шоу-Кумчо-Вълчо.



“Институцията" Слави Трифонов институционализира през годините на управлението на ГЕРБ поръчката като “остен на бутафорния водевил". Институционализира остатъците от художествената самодейност като “еманация на словоблудството", на бездарното принизяване на националните художествени и интелектуални достижения до равнището на сватбарска трупа, преповтаряща поръчковия си репертоар до втръсване.



Няма как да бъде иначе. Разбирам го г-н Трифонов. И на него не е лесно. Той разбираемо предпочита бодливото ветрило на “народната любов" пред аналната вибрация на следствения арест. Но от следствения арест ще припомня на г-н Трифонов:



“-Неведоми са пътищата божии."



Вече сте по-трудно пластичен, уважаеми! Все по-трудно ще можете да съчетавате приятния бриз на ветрилото и привеждането пред бодлите му. Искам да продължа с “шоуто" и отношението на нашата журналистика към Евгения Банева. Всъщност то (отношението) е по-унизително от привежданията на Слави Трифонов.



Майка на три малолетни деца. Обществено-известна с пиперливия си език, еманципирана жена. Свободна в мислите и изказа си. Свободна като дух, но не и физически.



От 2014-та година Евгения Банева е арестант, не от 26.10.2018г.



Арестът в “луксозните" условия на дома си. Защото четири години Евгения Банева е в ареста на заключената воля; на бездействието на полицията, следствието, прокуратурата, Съда. Не мисля, че много български юнаци биха издържали на подобен геноцид:



- Непрестанен телефонен тероризъм



- Трошене на служебни автомобили



- Палежи и пиратки в офисите й



- Палежи на дома й, в София



- Напълно изгорял домът й в Русалка



- Унищожени кей и басейни в “Русалка"



- Подпален ресторант в Русалка



- Пладнешки грабеж на къмпингите около Созопол и заграбено цялото имущество в тях.



- Заграбени над 400 дка земи на Иракли



- Пълно изгаряне на служебните й автомобили



Да продължавам ли с последствията на непривеждането на Евгения Банева? Ще припомня само на г-н Трифонов, че условията в сегашния арест на Евгения Банева не са повод за хумор. Тук дори красивия, прераждащ хумор е неуместен.



Условията в новия й арест имат обаче и предимства. Поне в някаква степен повишават нейната физическа безопасност:



Сега поне за тази безопасност не се грижат частни гардове, а гардове под държавен пагон. Но дали вярва в държавата Евгения Банева? Едва ли “свободните" журналисти, респективно – г-н Трифонов ще имат смелостта да я попитат. От страх да не прихванат вибрацията на аналната арестантска зараза.



Я, по-добре, г-н Трифонов да продължава да води високо-патриотичното си евнухско шоу. А журналистите да се занимават с по-лицеприятни и по-безопасни теми. The show must go on!!!"