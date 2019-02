Кулагин се изгаври с Бареков, нарече го плеймейтка заради тази снимка!

© Фейсбук Риалити звездата Валентин Кулагин обяви в социалната мрежа: "Имаме си плеймейтка и в парламента! Въпреки че и между редовете умея да чета.. пак не вдявам за какво говори този човек". Думите му бяха адресирани към евродепутата Николай Бареков. Постът на гримьора беше придружен със скрийншот на публикация на Бареков във Фейсбук, която гласи: "Some guys are working out every day, but less - whole life are in the gym....That is look like completely true. PM Let the shears start now!" Очевидно хасковлията усмива английската реч на политика ни и позирането му пред обектива във фитнеса.