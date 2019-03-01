Õèëÿäè âúâ Âàðíà óòðå áåç âîäà!

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13:03 / 05.03.2019
Òàòêîòî-ïîáîéíèê áèë ìîðñêè îôèöåð, çàðàäè 2000 åâðî ïîòðîøèë Äåâîðà
14:20 / 05.03.2019
Ìúæ çàãèíà â çëîâåùà êàòàñòðîôà îêîëî Äåëôèíàðèóìà
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