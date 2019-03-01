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|Áàíêåð èçíåíàäà Åëåîíîðà Ìàí÷åâà ñ ÷èñòî íîâî "Àóäè" çà 150 000 ëâ.
Âîçèëîòî å ïîñëåäíà ñåðèÿ. Öåíàòà íà êîëàòà å òî÷íî 150 000 ëåâà. Òÿ å îáîðóäâàíà ñ âñÿêàêâè åêñòðè.
Åäèíñòâåíàòà áúëãàðêà, íîñèòåëêà íà êîðîíàòà "Ìèñèñ Âñåëåíà", å çàïàëåíà ïî áúðçèòå è ñêúïè âîçèëà. Òî÷íî çàòîâà Èâàéëî ðåøàâà äà êóïè ëþáèìàòà é ìàðêà.
Áàíêåðúò ïàðêèðà âîçèëîòî ïðåä äîìà íà êðàñàâèöàòà, êîÿòî íèùî íå ïîäîçèðà. Èçâåæäà ÿ íàâúí è òðúãâà êúì ëúñêàâî áÿëàòà êîëà. Íÿêîëêî ìåòðà ïðåäè äà ñòèãíàò êîëàòà, ëþáèìèÿò íà Ìàí÷åâà é ïîäàâà êëþ÷îâåòå. Êàçâà, ÷å àâòîìîáèëúò å ïîäàðúê çà íåÿ. Åëåîíîðà ïúðâîíà÷àëíî íå ìîæå äà ïîâÿðâà, íî ñëåä íÿêîëêî ñåêóíäè âå÷å ÿõâà ìîùíèÿ çâÿð.
Áèâøàòà æåíà íà ôóòáîëèñòà Âëàäèìèð Ìàí÷åâ îùå íå ìîæå äà ñå íàðàäâà íà íîâàòà ïðèäîáèâêà. Ìèñèñ Áúëãàðèÿ çà 2006-à îùå ðàçó÷âà âñè÷êèòå åêñòðè, êîèòî êîëàòà èìà. Åëåîíîðà íå ïðîïóñíà äà ñå ïîõâàëè íà âñè÷êè ïîçíàòè è ïðèÿòåëè ñúñ ñêúïèÿ ïîäàðúê, êîéòî ïîëó÷àâà.
Íîðà è Èâàéëî ñà çàåäíî îò íÿêîëêî ãîäèíè. Òå íå ñïèðàò äà ïúòóâàò âúïðåêè çàåòèòå ñè ãðàôèöè ïîêðàé ðàáîòèòå ñè.
Ìàí÷åâà ìîæå äà ñå ïîõâàëè è ñ ïðîôåñèîíàëíè óñïåõè. Îò ñêîðî êðàñàâèöàòà å åêñïåðò ïî êðåäèòèðàíå â åäíà îò íàé-ãîëåìèòå áàíêè â Áúëãàðèÿ. Çà òîâà ñå ïîõâàëè òÿ ñàìàòà ïðåäè ïî-ìàëêî îò ìåñåö.
"Â ìîìåíòà ñå çàíèìàâàì ñ íåùî èçêëþ÷èòåëíî ñåðèîçíî. Ñòàíàõ åêñïåðò ïî êðåäèòèðàíå. Òîâà å ìíîãî îòãîâîðíà ïîçèöèÿ", ïðèçíà â òåëåâèçèîííî èíòåðâþ êðàñàâèöàòà.
Êîìåíòàðè (7)
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