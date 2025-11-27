10 бивши министри с декларация с 5 предложения за реформи в Бюджет 2026
Декларацията е подписана от Огнян Герджиков, Милен Велчев, Калин Христов, Николай Василев, Милко Ковачев, Мирослав Севлиевски, Левон Хампарцумян, Никола Янков, Николай Николов и Милен Керемедчиев. Написана е на 7 ноември.
Предложениията за Бюджет 2026 са:
1. Да прекъснат бюджетните дефицити от 3 и много повече % от БВП и да постигнат балансирани бюджети и излишъци.
2. Да спрат увеличението на публичния дълг и да преминат към неговото намаляване като процент от БВП и дори в номинално изражение.
3. Да прекъснат раздутите бюджетни разходи между 45 и 50% от БВП и да се върнат към разходи до 40% от БВП, както е написано в Закона за публичните финанси.
4. Да не увеличават данъци и осигуровки.
5. Да предприемат мащабни реформи и оптимизации в целия публичен сектор.
Декларацията е подписана и от 7 двустранни търговски камари, представляващи бизнеса от Гърция, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Румъния и Испания.
Подкрепата е събрана между 7 и 26 ноември 2025 година.
