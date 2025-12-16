10 млн. лв. икономия се очаква в системата на СИМП за 2025 г.
© iStock
Това каза директорът на дирекция "Бюджет и финансови параметри“ Ганка Аврамова по време на извънредното заседание на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 1 декември.
Проф. Григор Димитров настоя за получаване на справка за неусвоените средства от СИМП.
По време на заседанието бе обсъдена системата за електронна здравна карта. Институции изказват подкрепа за въвеждането на картата.
"Министерството на електронното управление подкрепя представената концепция за изграждане на система за електронна здравна карта. Според тяхното становище, тази система ще допринесе за по-прозрачно и справедливо разпределение на бюджета на НЗОК и ще осигури достъп на медицинските специалисти в болничната и специализираната медицинска помощ до електронните здравни записи на пациентите - възможност, която към момента
имат само общопрактикуващите лекари и комисиите на ТЕЛК/НЕЛК. В представеното становище, министър Мундров ни информира, че до края на 2026 г.
България следва да изгради европейски цифров портфейл с електронна
идентичност, съгласно европейските изисквания. В тази връзка се предлага
електронната здравна карта да бъде внедрена като функционалност в цифровия
портфейл, осигуряваща сигурен и контролиран достъп на гражданите до тяхната
здравна информация", коментира управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски.
Отбелязва се и че МВР изгражда системата за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация. Министерството на електронното управление заявява подкрепа за цифровата трансформация в сектор "Здравеопазване“ и за повишаване контрола на разходите чрез модерни дигитални решения, каквато се очаква да бъде системата за електронна здравна карта. Министерството декларира готовност за съдействие и координация при нейното разработване и внедряване.
И допълва: "Концепцията за въвеждане на електронна здравноосигурителна карта е разработвана отдавна и е била част от моето виждане за системата още преди да бъда избран за Управител на НЗОК. Това беше и основен акцент в изслушването ми пред Народното събрание. Системата HADIS ще бъде прекратена от 1 януари, като се преминава към модел на електронна здравноосигурителна карта, практикуван в държавите от ЕС. Четците, които ще се използват в лечебните заведения, ще бъдат сертифицирани и подлежащи на контрол, така че да се гарантира надеждността на идентификацията. Относно поставените въпроси за електронната идентификация, напълно споделям необходимостта от по-високо ниво на сигурност. Предвидените технически решения са насочени към реална, недвусмислена и защитена идентификация на пациента, за да се предотвратят злоупотреби и неправомерно
отчитане на дейности".
Доц. Стефановски уточни, че изборът на технология и устройствата ще бъде предмет на специализирани технически спецификации, но основният принцип е да се гарантира, че отчетената медицинска дейност съответства на реално извършена услуга.
Още по темата
/
КНСБ: Ако бъде приет удължителен Закон за бюджета, половин милион българи няма да получат увеличение на заплатите
11:54
КТ "Подкрепа: Всички 265 общини ще трябва да работят повече от половин година с бюджета за 2025 г.
15.12
Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.
15.12
Икономист за бюджета: Реалистичният сценарий е приемането на удължителен закон, който да гарантира контрол върху разходите
12.12
Доц. Щерьо Ножаров за кабинета в оставка: Ако президентът упражни правото си на вето за трите бюджета, правителството е длъжно да внесе нови проекти
12.12
Още от категорията
/
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16:37
Асоциацията на банките: Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро
11:21
Нов Закон за потребителските кредити: Предвижда се таван на лихвите и годишния процент на разходите
08:53
Очаква ни студена утрин
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.