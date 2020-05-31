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|11 õèëÿäè ïóøà÷è ñà ïî÷èíàëè â Áúëãàðèÿ çà øåñò ìåñåöà, æåðòâèòå íà êîðîíàâèðóñà ñà 68
Ñïîðåä èíôîðìàöèÿòà íà ñàéòà íà Ìèíèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî îáà÷å æåðòâèòå íà êîðîíàâèðóñíàòà èíôåêöèÿ â Áúëãàðèÿ ñà 140. Íå ñòàâà ÿñíî çàùî èìà ðàçëèêà ìåæäó äàííèòå íà ôîíäàöèÿòà è òåçè íà çäðàâíîòî âåäîìñòâî.
Èçñëåäâàíåòî çà ïúðâèòå 6 ìåñåöà íà ãîäèíàòà ïîêàçâà îùå, ÷å â ñâåòîâåí ìàùàá ïî÷èíàëèòå ïóøà÷è ñà 3 532 583, à îò êîðîíàâèðóñà - 224 172.
Ñïîðåä àâòîðèòå ìó èíñòèòóöèèòå ó íàñ èçáÿãâàò äà ñå àíãàæèðàò äîñòàòú÷íî ñ ïðåâåíöèÿ è êîíòðîë íà ïîðîêà.
Çà òþòþíîïóøåíå íà îáùåñòâåíè ìåñòà ãëîáàòà çà ôèçè÷åñêè ëèöà å ìåæäó 300 è 1000 ëâ. /çà ïîâòîðíî íàðóøåíèå/, äîêàòî ïðè íåñïàçâàíå íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè çà êîðîíàâèðóñà å ìåæäó 300 è 2000 ëâ, îòáåëÿçà Õðèñòî Èâàíîâ, åäèí îò àâòîðèòå íà ïðîó÷âàíåòî. Îñâåí òîâà íàðóøèòåëèòå íà êàðàíòèíàòà ñå ïîäâåæäàò è ïîä îòãîâîðíîñò.
Íà òîçè ôîí ëèïñàòà íà ðåøèòåëíîñò íà èíñòèòóöèèòå çà ñïðàâÿíå ñ òþòþíîïóøåíåòî å íåïðèåìëèâà, å åäíî îò çàêëþ÷åíèÿòà â èçñëåäâàíåòî.
Çàòîâà äîáðà èäåÿ å äà áúäå ñúçäàäåí ìåæäóâåäîìñòâåí ñúâåò ñ ïðåäñòàâèòåëè íà çäðàâíîòî, ôèíàíñîâîòî ìèíèñòåðñòâà, êîèòî äà îïðåäåëÿò åôåêòèâíèòå ïîëèòèêè ïî òåçè òåìè, êîìåíòèðà ä-ð Ãåðãàíà Ãåøàíîâà, ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà Êîàëèöèÿ çà æèâîò áåç òþòþíåâ äèì.
Ñïîðåä èçñëåäâàíå íà çäðàâåòî íà äåöàòà, öèòèðàíî îò ä-ð Ìèõàèë Îêîëèéñêè, ïðåäñòàâèòåë íà îôèñà íà ÑÇÎ ó íàñ, Áúëãàðèÿ å íà ïúðâî ìÿñòî ìåæäó 45 åâðîïåéñêè ñòðàíè ïî áðîé ó÷åíèöè íà âúçðàñò 11-13 ãîäèíè, êîèòî ïóøàò. È íà âòîðî ìÿñòî ïî áðîé ìëàäåæè-ïóøà÷è îò 13 äî 15 ãîäèíè, êàòî 20 íà ñòî îò òÿõ ñà ìîì÷åòà, à 38 ïðîöåíòà ñà ìîìè÷åòà, ïðåäàâà "ÄÈÐ".
Òîâà, ïðåäóïðåäè ïðåäñòàâèòåëÿò íà ÑÇÎ, å çàïëàõà è çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò íà ñòðàíàòà, òúé êàòî çàñÿãà ïðÿêî ðåïðîäóêòèâíàòà ñèñòåìà.
Â Áúëãàðèÿ, ïîä÷åðòà ä-ð Îêîëèéñêè, íÿìà çäðàâíî îáó÷åíèå â ó÷èëèùíàòà è ïðåäó÷èëèùíàòà âúçðàñò, â êîåòî äà áúäå çàñåãíàò è ïðîáëåìúò ñ òþòþíîïóøåíåòî. Èìà âåðîÿòíîñò è ðàáîòíà ãðóïà â ÌÎÍ ðàáîòè ïî âúïðîñà îò ñëåäâàùàòà ó÷åáíà ãîäèíà äà áúäàò âúâåäåíè òàêèâà óðîöè, äîïúëíè òîé.
Ñòðàíàòà íè âîäè êëàñàöèÿòà â Åâðîïà è ïî ëèïñà íà ðîäèòåëñêà ïîäêðåïà è àíãàæèðàíîñò ïî ïðîáëåìà, äîáàâè ä-ð Ãåøàíîâà.
Êîìåíòàðè (2)
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Ïèÿíäå îò Âàðíà çàñïà, äîêàòî øîôèðà, ðóãà ïîëèöàèòå, ÷å ãî áóäÿò
17:17 / 29.05.2020
Ïî÷èíà ÷îâåêúò, æèâÿë 80 ãîäèíè áåç õðàíà è âîäà
10:39 / 29.05.2020
Åòî êîé ùå ñåäíå íà ìÿñòîòî íà Àäåëèíà Ðàäåâà
22:28 / 29.05.2020
Êîëà ñå ïðèçåìè â äåðåòî ïî áóë. "Ëåâñêè" îêîëî "Ìàêñóäà"
20:23 / 30.05.2020
Àçèñ èíâåñòèðà â íîâà îïåðàöèÿ, åòî êàêâî íå ìó õàðåñà
16:38 / 29.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
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