Нова успешна полицейска акция срещу изборните престъпления е проведена в Търговище, съобщи и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев, предава ФОКУС.

Акцията е предприета след подаден сигнал за организирано купуване на гласове. Служители на МВР са реагирали незабавно, като е образувано досъдебно производство. В хода на операцията са задържани двама мъже.

При извършен обиск на заподозрените са открити близо 12 000 евро, укрити в пояс около тялото на единия от тях. Полицията е намерила и списъци с имена, за които се предполага, че са свързани със схемата.

"Независимо от опитите на купувачите на гласове да измислят нови методи за извършване на престъпленията си, те няма да успеят да подведат органите на МВР", заяви Кандев.

Разследването по случая продължава.