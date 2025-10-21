ЗАРЕЖДАНЕ...
12-годишно момче е намушкано в училище
Сигналът за инцидента е подаден около 10 ч.
"Ученикът е ранен в областта на рамото. Линейка е откарала детето в "Пирогов", каза за "Фокус" говорителят на столичната Спешна помощ Катя Сунгарска.
