13-тата заплата и кой я получава в България?
В частния сектор тези допълнителни средства се наричат "коледен бонус“. Проучване, проведено през 2024 г., показа, че под 50% от работодателите захраниха сметките на служителите си с между 200 и 700 лева.
Коледните премии понякога идват под формата на подаръчни ваучери – за храна или за техника.
В законодателството едно е разписано точно – 13-та заплата се облага с данъци и осигурителни вноски, както всяка една друга през годината. Ако сте от тези, които ще я вземат, ще имате още един бонус през следващата година, пише "Фокус". Тази допълнителна заплата вдига годишния доход, който пък е базата, на която се изчисляват пенсии или обезщетения за безработица.
Остава да си помечтаем да попаднем в категорията на служителите, които ще получат 13-та заплата тази година.
