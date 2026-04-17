Седем нови случая на морбили са регистрирани само за 24 часа в България, така общият брой на заболелите към момента достига 137 души.

Новозаболелите са в област Враца и Плевен, показват актуалните данни представени от Министерството на здравеопазването, цитирано от ФОКУС.

Какво представлява морбили и как се предава?

Морбили (дребна шарка) е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения, посочват на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция.

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт - на разстояние 1-2 метра, в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите. Инкубационният период е средно 12-14 дни.