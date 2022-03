1400 деца и семейства от Украйна ще получат подкрепа чрез дарителска кампания

© 1400 деца, настанени в приемни семейства и семейства на близки и роднини, които към настоящия момент все още са на територията на Украйна и не могат да избягат от войната ще получат подкрепа чрез дарителската кампания на фондация "За Нашите Деца“. Кампанията стартира. “С Вашата подкрепа и на фондация Partnership for Every Child Ukraine (P4ECU) ще успеем да им осигурим храна и чиста вода, основни хуманитарни, санитарни и здравни помощи", твърдят от фондацията.



“На 24 февруари животът на милиони украински деца и семейства се преобърна завинаги. Част от тях бяха принудени да се скрият в бункери, мазета и метро станции, а други – да избягат в съседни държави, оставяйки своите братя, бащи и дядовци. Знаем, че нищо не може да върне обратно изгубените животи и разбитите мечти, но вярваме, че всички заедно можем да помогнем на децата и семействата в Украйна", казват още от фондация “За нашите деца".



Директната финансова помощ на P4EC Украйна ще бъда насочена директно в грижата за безопасността на тези 1 400 деца и семейства (приемни, близки и роднини).



Ще бъде осигурена храна, лекарства, чиста вода, санитарни материали и други необходими консумативи.



Ще бъдат предоставени комуникационни средства за връзка между социалните и хуманитарните работници и семействата с малки деца – телефони с интернет и таблети.



Ще бъдат осигурени автомобили за транспортиране и предоставяне на хуманитарна помощ на територията на Украйна и транспортиране на децата и семействата на по-безопасно място.



Ще бъде осигурена хуманитарна помощ на украински деца и семейства, които са прекосили границата на Украйна и са се насочили към Молдова.



Ще бъде осигурена хуманитарна и социална помощ на украински семейства с малки деца, пристигнали в България. В партньорство със Столична община и община Пловдив ще се адаптират програмите и ще се отворят вратите на двата Комплекса за ранно детско развитие за семейства, избягали от войната.



Ще бъде осигурена и психо-социална подкрепа на децата и техните семейства.



Дарете онлайн на www.detebg.org като след името си напишете "Украйна“



Дарете по банков път&



IBAN: BG32 RZBB 9155 1060 5337 67 – BGN



IBAN: BG28 RZBB 9155 1460 5337 09 – EUR



IBAN: BG38 RZBB 9155 1560 5337 39 – GBP



IBAN: BG35 RZBB 9155 1160 5337 29 – USD



Основание: Мисия Украйна



100% от всички дарения ще бъдат насочени към благотворителната организация Партнерство "Кожній дитині“ (Partnership for Every Child Ukraine) и към програмата на фондация "За Нашите Деца“ за подкрепа на украински деца и семейства, пристигнали в България.



Дарете телефони, таблети, автомобили за хуманитарна помощ.



Регионален алианс, включващ организации от България (фондация "За Нашите Деца“), Молдова (Parteneriate pentru fiecare copil), Грузия и Украйна (Партнерство "Кожній дитині“), произлизащи от общата организация "Every Child“, се обединяват в подкрепа на децата на Украйна, чрез Partnership for every child Ukraine. Четирите организации сключиха споразумение за подкрепа, което гарантира доброто управление на програмата и прозрачност на изразходваните средства.



Фондация "За Нашите Деца“ е координатор на кампанията.



Главният изпълнителен директор на "Семейство за всяко дете“, Аманда Грифит, заявява:



"Децата бежанци са силно застрашени от тежко погазване на техните човешки права. Това може да включва загуба на семейство и грижи, липса на подслон или медицинска помощ и прекъсване или загуба на достъп до образование. Ефектът от това е пагубен и оказва влияние върху целия им живот, ето защо мирното разрешаване на конфликта е жизненоважно. Около 100 000 деца са в институционални грижи в Украйна. Украйна е една от страните с най-голям брой деца в домове и е изключително важно да се вземат мерки за гарантиране на тяхната безопасност. От решаващо значение е европейските страни да осигурят безопасно убежище на онези, които бягат от войната, в една цялостна схема, която приветства бежанци, които се нуждаят от убежище.“



Войната ги лиши от детство.



Нека се опитаме да им го върнем!