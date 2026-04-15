15 000 евро и списъци с имена са били открити при спешна операция срещу изборната търговия и в с. Тодор Икономово, общ. Каолиново. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев във Facebook.

Става ясно, че в тефтера с имена има записани суми срещу тях.

До момента при операции на Министерството на вътрешните работи (МВР) срещу практиките за купуване на гласове са иззети над 1 милион евро, съобщи по-рано служебния министър-председател Андрей Гюров, информира Фокус.

По думите му органите на реда водят активни действия както срещу вече установени мрежи, така и срещу нововъзникващи схеми: "Ще разбием както старите, така и новите картели", посочи още Гюров.