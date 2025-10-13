ЗАРЕЖДАНЕ...
1/5 от лекарите у нас – с тревожност: Как доктор с 43 години в професията преодолява трудните моменти
© bTV
Първенци по депресия са Латвия, където 50% от всички лекари страдат от депресия, следвани от Полша. България е на 10-то място, а на последно е Дания с 15 на сто.
Подобни са данните и за нивата на тревожност - отново първа е Латвия с 61% от всички лекари, следвана от Франция с 41%. България тук е на 14-то място с 21 на сто, а последни са Нидерландия с едва 6%.
Д-р Румен Гоцев е от 43 години в професията и казва, че трудно ще се намери случай, който да го депресира.
"То е както в армията. Първо стреляш и после мислиш. Така и тука. Първо оказваме Спешна помощ и после, ако можем, се отдаваме на емоциите“, заяви пред bTV д-р Гоцев.
Д-р Гоцев преодолява тревожността със здрав сън и хумор. В най-напрегнатите моменти разказва вица за Св. Петър, който посреща трима лекари в рая. Българските лекари не са най-тревожните и изпадащи в депресия, но според специалистите, те могат да преминават през тези състояния, без да си дават сметка за тях.
Според психолога Маргарита Бакрачева, депресивните състояния при лекарите може да доведат дори до загуба на хуманност: "Не третирам хората, както обикновено, а ги разглеждам като врагове, тъй като те изчерпват моята енергия“.
Според данните на СЗО, медицинските работници у нас са в тревога заради високия процент временни трудови договори, също и работните смени - един от 4 лекари работи повече от 50 часа седмично.
Винаги, когато може, д-р Гоцев напуска София, за да дойде истинската почивка.
Още от категорията
/
Шведската прокуратура прекрати окончателно делото за прекъснатия кабел от българския кораб ''Вежен'' в Балтийско море
13.10
Утре сняг, ето къде
13.10
Бивш министър на земеделието: Две организации искат оставката на Тахов. От другата страна стоят 30 организации - това ясно би трябвало да покаже за какво става въпрос
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Таксиметров автомобил се заби в автобус на градския транспорт
20:27 / 13.10.2025
Утре сняг, ето къде
20:18 / 13.10.2025
Меглена Плугчиева: Тревожи ме, че Терзиев не е готов на никаква с...
19:21 / 13.10.2025
Българските учители признават, че имат нужда от обучения, ето в к...
18:35 / 13.10.2025
ГДБОП с удар за 560 000 лева! Хванаха мъж с над 8 кг метамфетамин...
17:01 / 13.10.2025
Външно: Посрещаме с облекчение освобождаването на израелските зал...
16:12 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.