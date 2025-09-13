ЗАРЕЖДАНЕ...
16-годишното момче, умишлено прегазено от пастрока си в Русе, е починало
"Фокус" припомня, че мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за извършване на общо четири престъпления - умишлено предизвикване на катастрофа с нанасяне на няколко телесни повреди, опит за умишлено умъртвяване на М.М. – на 16 години, управление на кола след употреба на алкохол и наркотици.
На 19 юли около 20 часа мъжът ударил момчето с предната част на колата си и след това преминал през него. Вместо да спре и да окаже помощ, той напуснал местопроизшествието и се прибрал в дома си. Там малко по-късно е бил задържан от полицаите. Тестовете показали, че той е с над 1,2 промила алкохол, като е употребил и амфетамин.
