на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал "Разсадника“ беше извършен ужасяващ акт на насилие, при който специализант от ВМА прегази и уби бездомно куче докато то спеше кротко на тротоара.
Тази сутрин на гаража на лекаря се появи и надпис "УБИЕЦ".
Хиляди призоваха ръководството на ВМА да отстранят д-р Нeнад Цoневски от работа.
Може да подпишете петицията тук.
160 хиляди души са подписали петицията за Мая! Хората искат уволнение на д-р Цоневски
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
06.11
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
02.11
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
01.11
Правосъдният министър: Прокуратурата разследва случая с прегазено...
20:24 / 10.11.2025
Ето къде в Югозападна България се намира едно от най-красивите уч...
19:20 / 10.11.2025
Проф. Димитър Масларов: Броят на инсултите, който се отчита в Бъл...
19:06 / 10.11.2025
Как да разпознаем истинските евробанкноти?
17:35 / 10.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и ...
16:46 / 10.11.2025
Мъжът, прегазил кучето Мая, твърди, че постъпката е неволна
16:35 / 10.11.2025
