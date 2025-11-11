Сподели close
Над 160 хиляди българи са подписали до момента петицията с искане за справедливо наказание за кучето Мая. Припомняме, че на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал "Разсадника“ беше извършен ужасяващ акт на насилие, при който специализант от ВМА прегази и уби бездомно куче докато то спеше кротко на тротоара.

Тази сутрин на гаража на лекаря се появи и надпис "УБИЕЦ".

Хиляди призоваха ръководството на ВМА да отстранят д-р Нeнад Цoневски от работа.

Може да подпишете петицията тук. 