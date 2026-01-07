17-годишният Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
© NOVA
Калоян Мичев е 17-годишният ученик, който реши и направи приложение в помощ на всички потребители, и да се пребори със страховете им от въвеждането на единната европейска валута у нас.
"Видях, че има много хора, които са объркани и притеснени за прехода ни към новата валута. С пълно право - все пак това ще промени ежедневието на българите по доста драстичен начин. Надявам се да им помогнa срещу притесненията, които може да имат, и срещу дезинформацията, която могат да срещнат", разказва пред NOVA Калоян.
По думите му той започнал да работи по приложеието през септември и го завършил през декември. И споделя, че първоначално си мислел, че ще бъде доста по-лесно.
"Работих и по Коледа, тъй като трябваше да адаптирам приложението за новите регулации.
То е вече факт. Одобрено е от всички операционни системи. И е безплатно за всички, които пожелаят да го ползват", заяви младежът.
Приложението се казва Eurobuddy. Има три основни компонента. Първият е калкулатор, с който потребителят може да пресметне сумата и в лева, и в евро. "И така да прецени дали търговецът е сложил висока надценка на продукта. Вторият компонент на приложението е списък с митове и заблуди, които успях да намеря в интернет. Ако потребителят види онлайн подлъгваща информация, която не е сигурен дали е правилна, може да отвори списъка с митове. За всеки мит написах кратка статия, която обяснява защо това не е вярно. Има предоставени източници, които съм дал под статията", разказа Калоян.
И допълни: "Правейки приложението, съм се подсигурил да събирам минимално количество лични данни. Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име. Може анонимно да го използвате".
По отношение на актуалността и достоверността на информацията Калоян твърди, че интегриранията изкуствен интелект събира информация от доверени сайтове като БНБ и ЕЦБ. "Дал съм му списък с доверени източници – като правителствени и неправителствени организации, които имат информация за еврото. Изкуственият интелект може да използва данни само от тези източници, за да се подсигури, че няма да предостави фалшива информация", твърди ученикът.
Още по темата
/
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
10:11
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01
Ученичка: Приготвих си центове, но се оказа, че вендинг машината работи само с левове и трябваше да разваля парите си
06.01
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
06.01
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
06.01
КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини
06.01
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
06.01
Още от категорията
/
Искат собственикът на танкера "Кайрос" да възстанови над 270 хил. евро на България заради изтеглянето
09:53
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
08:32
Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професионализъм и наличие на зависимости
06.01
Министър Караджов към гръцкия си колега Христос Димас: Необходимо е в най-кратки срокове да бъде намерено решение относно блокадите на фермерите
06.01
Габриела Руменова: Начинът на представяне на информацията за цената не трябва да заблуждава потребителя
06.01
Варна е в пика на грип А
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на...
22:53 / 06.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.