18-годишен шофьор блъсна пешеходец в Бяла, възрастният мъж е починал
©
На 10 ноември 2025 г. около 12:00 часа в РУ Бяла е получена информация от УМБАЛ "Канев“ в Русе за починало при тях лице. Съобщено било е, че ден по-рано, на 9 ноември, в отделението по обща хирургия е бил приет мъж на 58 години от град Бяла с множество тежки травматични увреждания. Въпреки оказаната медицинска помощ, пострадалият е починал на 10 ноември в болницата.
След получаването на сигнала са извършени незабавни оперативно-издирвателни действия от служители на РУ – Бяла с цел изясняване на случая и установяване причините за нанесените увреждания. В хода на първоначалните полицейски действия е установено, че на 9 ноември около 19:00 часа в град Бяла, при навлизане в кръстовището на улиците "Камчия“ и "Огоста“, е настъпило пътнотранспортно произшествие: лек автомобил "Фиат Пунто“, управляван от 18-годишен местен жител, се е движел по ул. "Камчия“, когато е възникнало съприкосновение с пешеходец, намиращ се в началото на ул. "Огоста“.
При инцидента автомобилът е преминал през левия крак и тялото на пешеходеца. Водачът го е транспортирал до болницата в Бяла. Оттам пострадалият е бил препратен в УМБАЛ "Канев“ – Русе, където по-късно е починал. По случая са извършени оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели и е назначена съдебно-медицинска експертиза за изясняване на точната причина за смъртта. Образувано е досъдебно производство.
Още от категорията
/
СГП протестира присъда на СГС, касаеща бившите полицаи, ескортирали шофьора, който уби френски турист в София
11:37
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.