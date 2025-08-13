ЗАРЕЖДАНЕ...
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
© Булфото
Причина за това отчетения от Националния статистически институт (НСИ) ръст през второто тримесечие на годината на средната заплата за страната, на база на която се определя и колко пари получават депутатите.
Повечето народни представители ще взимат много над 8 000 лева месечно, предаде "24 часа". Според парламентарния правилник те получават с 15% от определената основна заплата за участие в редовна комисия, а всеки е депутат е част от поне една такава. За председателите и заместник-председателите на комисии възнаграждението им се увеличава с още 35%. Научна степен добавя нови 10% върху основната заплата.
Същевременно съгласно Кодекса на труда всеки служител получава клас за прослужени години. За народните представители и държавните чиновници колективният трудов договор предвижда по 1% за всяка прослужена година и така за 20 години трудов стаж депутатите получават още около 2 хил. лв. В крайна сметка немалко получават поне 12 хил. лева на месец. Председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова, която има и научно звание сериозен трудов стаж ще получава над 16 хил. лева, тъй като месечното възнаграждение на шефа парламента е с 55% над средното за депутатите.
Такава заплата получава и премиерът, а възнаграждението на министрите е равна на това на председателите на комисиите в парламента.
При висшите държавни длъжности най-високо заплатена е президентската. Основното възнаграждение на държавния глава двойно по-голямо от депутатското и възлиза на 14 870 лв. месечно. Като военен Румен Радев получава по още 1 1,4% за всяка прослужена година, а той има 20 години трудов стаж. Така месечната му заплата става по-малко от 19 033 лева.
Още по темата
/
Промени в Закона за здравното осигуряване: Връщат лимитите в болниците и втори подуправител на НЗОК
05.08
Адриан Николов: Повишението на осигурителната тежест ще доведе до увеличаване на работещите бедни
02.08
Новият шеф на НОИ: Ще направим анализ в колко от страните-членки на ЕС доходът от пенсии се облага с данък
31.07
Още от категорията
/
Корнелия Нинова за бонусите в АПИ: Връх на наглостта! Министър Иванов трябва да бъде махнат незабавно
12.08
Здравният министър: MedicinePrice ще покаже, че няма спекулации, цените на лекарствата няма да се променят заради еврото
12.08
Депутат: В АПИ си раздават милиони, докато караме по пътища, приличащи на тестови полигони за танкове!
12.08
Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато военната агресия срещу Украйна не бъде прекратена
11.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:01 / 12.08.2025
Икономист: Ерата на евтиния труд свърши
22:02 / 12.08.2025
Журналист изненада с касова бележка: 25 лева за кана лимонада, по...
22:02 / 12.08.2025
Нова адаптирана ваксина срещу COVID-19 ще бъде налична скоро в Бъ...
20:57 / 12.08.2025
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасен...
20:49 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско...
20:20 / 12.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.