"Пътувам с автомобил на НСО по магистрала Тракия. Изпревари ни БМВ, което последвахме! Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!", написа във Фейсбук профила си министър Гроздан Караджов.
"Подадох сигнал в Пътна полиция и нарушителят беше спрян на входа на град Бургас! Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства!", обяснява още той.
"Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията
Освен всичко друго, джигитът се оказа и “хитрец" - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите! Имам лоша новина за - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата!
На последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км./час", зяви министрът.
