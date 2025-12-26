2026 година може да сложи край на бизнеса на много хора
©
От бранша предупреждават, че някои от изискванията са непосилни и може да се стигне до фалити.
Даниела Тенчева - Георгиева е собственик на фризьорски салон в Хасково и има 34-годишен стаж. Досега в практиката си не е имала клиент с алергична реакция към боя за коса.
"Винаги сме правили тестове за боядисване преди всяко боядисване и къдрене, но само когато е първи път. При всяко посещение да се правят тези тестове за мен е безсмислено", каза Георгиева.
"Аз се боядисвам от 20 години и мисля, че е напълно излишно", посочи Петя Атанасова от Хасково.
Промените, които ще засегнат над 24 000 обекта в страната, включват още определена минимална квадратура в помещенията, задължително разстояние
между работните места и стаи за отдих.
"Аз отговарям на тези изисквания, но какво се случва с малките салони? Просто загиват", коментира Георгиева.
Основната цел на на новата наредба е повишаване на качеството и безопасността на услугите. От бранша обаче предупреждават за фалити, информира Bulgaria On Air.
Още от категорията
/
Специалист: Ако един човек с 10 бързи кредита отиде да изтегли 11-и, той не трябва да му бъде отпуснат!
21.12
Производителите на детските каши, възбранени от БАБХ: Категорично опровергаваме като невярна разпространената информация
17.12
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим на работното място, какво пишем на компютъра, вкъщи ли сме или в офиса
13.12
Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България
12.12
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
11.12
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.