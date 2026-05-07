Министерски съвет одобри целево финансиране от 22 млн. евро за четирите най-големи общини в България. Средствата са предназначени за изграждане на нови детски градини по вече одобрени проекти в София, Пловдив, Варна и Бургас.

"Това е много малка част от сумата, необходима на четирите града, но правим това в рамките на възможното", заяви служебният финансов министър Георги Клисурски, предаде репортер на Varna24.bg.

Временна мярка, дългосрочен проблем

Министърът призна, че решението не решава системния недостиг на места в детските градини. Той посочи, че бъдещият редовен кабинет ще може да разработи тригодишна или петгодишна програма за справяне с проблема в национален мащаб.

Сред мотивите за днешното решение е и финансовата логика – държавата цели да намали разходите за компенсации, изплащани на родители на деца, неприети в детска градина в четирите града.