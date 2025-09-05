ЗАРЕЖДАНЕ...
22 отсечки в страната ще бъдат с контрол на средната скорост
Списъкът с всички отсечки е публикуван на интернет страницата на Национално тол управление, в секция "Въпроси и отговори“ . Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. Данните се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология.
Всички сертифицирани до момента 22 отсечки са:
• АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица
• АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево
• АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово
• Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци
• I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино
• I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно
• I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник
• I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор
Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и ще се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.
