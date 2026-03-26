Полицаите в Солун задържаха 23-годишен мъж от България след преследване, като в момента издирват още един човек, който се е намирал в колата. Според информация наЦентърът за спешни действия е получил сигнал за кражба на автомобил от фирма. Двамата мъже са се придвижвали с откраднатия автомобил и са откраднали гориво от бензиностанция.Откраднатият автомобил е бил засечен от полицейските сили и когато те са се опитали да го спрат, шофьорът на откраднатия автомобил е натиснал педала на газта, опитвайки се да избяга.Последвала е преследване и според същия източник, в района на Неа Магнисия шофьорът на откраднатия автомобил е загубил контрол и се е блъснал в стълб.Полицаите са задържали 23-годишния мъж, докато вторият, който е бил в колата, е успял да избяга и се издирва от властите.