28 години сменяме часовото време, защо?
Съгласно него, всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, пише BulgariaonAir.
Комисията не е оттеглила предложението, но е на мнение, че законопроекти, по които няма решение в срок от пет години, трябва да отпаднат.
Комисията предложи през 2018 г. да се прекрати смяната на часовото време два пъти годишно в държавите от ЕС.
Решението по този въпрос се взима от държавите с квалифицирано мнозинство, но за да бъде приложено, е необходим съгласуван подход между всички страни от ЕС.
Законопроектът предвиждаше всяка страна да определи в коя часова зона избира да остане, когато смяната отпадне.
През 2019 г. ЕП гласува за премахване на лятното часово време от 2021 г. - решение, останало без последици.
