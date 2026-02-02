Нивата на картови плащания в ритейлъра вече са се възстановили до обичайнитеОколо 30 млн. евро - банкноти и монети, са вкарани в обращение през касите на ритейлъра през първия месец от въвеждане на еврото. Общо 124 тона евро монети са били заредени в търговските обекти на веригата или средно по около 4,6 тона всеки ден, за да може клиентите да получават рестото си в новата национална валута. Същевременно през касите на Lidl в страната до момента са събрани над 50 тона стотинки."Благодарни сме на всички наши колеги и банкови и инкасо партньори, че през този изключително предизвикателен период успяхме да подсигурим на клиентите спокойно пазаруване. Изпълнихме на 100% нашия ангажимент по закон да връщаме ресто в евро до момента. Положихме всички усилия да подкрепим българските домакинства в прехода към новата национална валута чрез прозрачна комуникация и стабилност на цените, както и допълнителни акции и намаления във всички основни групи продукти“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.В началото на месеца веригата отчете около 20% ръст на плащанията в брой, спрямо същия период на миналата година. Към момента съотношението между плащанията в брой и картовите разплащания вече е възстановено до нивата преди периода на въвеждане на еврото.Желанието за изчистване на българските лева в брой доведе и до лек спад - около 2,5%, в използването на касите на самообслужване в обектите на веригата през януари. Към момента натовареността на касите на самообслужване също е възстановена.През месеца на двойно обращение в магазините на ритейлъра са извършени 30 проверки, при които няма установено нито едно нарушение или несъответствие при изчислението на цените в евро.Съгласно законовите разпоредби, от 1 февруари на касите на Lidl разплащанията ще могат да се осъществяват само в евро, а двойното обозначение на цените ще продължи, като първо ще е посочена сумата в евро, а на второ място тази в лева.Lidl продължава допълнителните акции с намалени цени на основни продукти за домакинството до края на месец февруари, като част от по-широкия ангажимент за подкрепа на клиентите в периода на адаптация към новата валута. В рамките на кампанията "До теб във всяка стъпка към еврото“ целта на веригата остава ясна – предвидимост, прозрачност и спокойствие за клиентите в един от най-важните преходни периоди за страната, както и обичайно по-предизвикателните зимни месеци.