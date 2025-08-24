ЗАРЕЖДАНЕ...
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
©
Холдингът беше създаден след водната кризата в Перник, с капитал от 1 милиард лева.
Според Бибов средствата се изразходват само за проекти на дъщерните ВиК дружества, които подпомагат изпълнението на европейските програми.
"Ако тези средства не бяха предоставени в последните години, проблемите в страната щяха да са много по-големи“, коментира представителят на "Български ВиК Холдинг“.
В Плевенско, където е проблемът е най-сериозен, 70% от водата се губи по мрежата и едва 30% стигат до чешмите. Причината е комбинация от остаряла инфраструктура и кражби, обяви Бибов.
"ВиК Плевен въведе мерки като зониране и намаляване на налягането, с които успя да ограничи загубите с 60–70 литра в секунда, но това не компенсира по-малкия приток от кладенците и водоизточниците“, допълни той.
В кризисния щаб се обсъждат допълнителни действия проучване на нови водоизточници и включването им в системата, ако са годни за питейни нужди.
Климатологът проф. Емил Гачев от БАН коментира, че проблемът е двустранен – съчетание между лошо управление и климатични промени.
"Последните пет години, четири от летата са сред най-сухите за последните две десетилетия. Наблюдаваме натрупване на сухи периоди, което бавно източва водния ресурс“, посочи той.
Според него инфраструктурата е ключът – загубите по мрежата трябва да бъдат намалени, защото вече не можем да разчитаме на обилни валежи да компенсират пропуските.
По думите му най-застрашени от безводие остават Северна, Североизточна и Източна България, но водната криза може да обхване и други части на страната.
"Не трябва да губим повече време. Нужно е европейските средства да се насочат целенасочено към най-критичните райони“, призова проф. Гачев.
Още по темата
/
Бившият министър Сандов: Щетите върху стопанските и обществените системи в България ще са големи
21.08
Корнелия Нинова за водната криза: Предложението на ДПС-НН за Национален борд по водите е поредната глупост
19.08
Зам.-председателят на ВМРО: Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата
15.08
Бивш министър: Докато чакаме евросредствата, за да решим водната криза, проблемът няма да мръдне
03.08
Още от категорията
/
Борисов от Добрич за МВР и ДАНС: Надявам се следващата седмица президентът да каже какво мисли да прави
11:15
Софийският университет "Св. Климент Охридски" обяви допълнителен прием за учебната 2025/2026 година
23.08
Още в понеделник: Над 250 стопани ще получат компенсации от 5 442 лв./ха до 6 385 лв./ха заради щети по реколтата
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.