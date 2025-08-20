ЗАРЕЖДАНЕ...
300,13 лв. месечно за женa, родилa и отгледалa 6 деца в България
Жената е навършила пенсионна възраст, но няма право на пенсия, тъй като не отговаря на някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Персоналната пенсия се отпуска от 1 септември 2025 г. в размер на 300,13 лв. месечно. За изплащането й до края на 2025 г. са предвидени необходимите средства, в размер на 1 200,52 лв. от фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност“, в рамките на средствата, предвидени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г.
