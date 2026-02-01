"358 милиона души споделят валутата ни": Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
"Днес се навършва един месец от присъединяването на България към еврозоната, което означава, че вече 358 милиона души споделят нашата валута и нашето общо бъдеще", написа тя.
От полунощ страната официално прекрати използването на лева като платежно средство. В 23:59 часа на 31 януари 2026 г. разплащанията в националната валута бяха окончателно спрени, а от 1 февруари всички покупки и услуги в България се заплащат единствено в евро.
Левовете вече не се приемат в търговската мрежа и обществения транспорт, но могат да бъдат обменяни без ограничение във времето по фиксирания курс от 1 евро за 1,95583 лева. Също така от Министерството на финансите посочиха, че за да се осигури прозрачност и да се предотвратят спекулативни практики, цените ще останат изписани и в двете валути до 8 август 2026 г.
