Започваме да изпращаме регистрирани записи за нарушение, които ще бъдат обработвани по надлежния ред в информационните системи на МВР. По подобен начин на системите за моментна скорост, глобите ще бъдат разпространявани до нарушителите. По същия начин, по който и в момента всеки от нас получава информация за това, че е превишил моментната скорост. Няма да има разлика в процеса. Това каза проф. Олег Асенов, директор на "Националното тол управление“."От снощи за 12 часа са регистрирани 38 хил. преминавания на три отсечки на АМ "Тракия", АМ "Струма" и Северната тангента в София, от тях 378 са нарушенията . Имаме абсолютни рекордьори с над 190км/ч и двама с 179, 51 от тях са шофирали с над 160км/ч.", обяви тойПроф. Асенов обясни, че те не се считат за нарушители, тъй като законът влиза в сила от 00:00 на 7 септември.Национално тол управление е технически готово и интегрирано с МВР за предоставяне на информация за нарушения при движение със средна скорост.Към момента са сертифицирани 22 отсечки. Могат да се видят на сайта на тол управлението в секция "средна скорост", каза директорът."Всяка седмица ще сертифицираме нови отсечки, като амбицията е да се достигне покритие от 1200 км до края на годината", допълни той."Имаме информация от МВР за първи приоритетни 12 отсечки, за които 11 от тях ще се подава информация от 00:00 часа на 7 септември, а през следващата седмица ще бъде добавена и другата отсечка в района на Видин. Всяка отсечка отнема един ден", обясни професорът.