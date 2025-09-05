ЗАРЕЖДАНЕ...
379 нарушения за 12 часа, някои от тях шофирали с над 190 км/ч. Глобите от тол камерите влизат в сила утре
"От снощи за 12 часа са регистрирани 38 хил. преминавания на три отсечки на АМ "Тракия", АМ "Струма" и Северната тангента в София, от тях 378 са нарушенията . Имаме абсолютни рекордьори с над 190км/ч и двама с 179, 51 от тях са шофирали с над 160км/ч.", обяви той
Проф. Асенов обясни, че те не се считат за нарушители, тъй като законът влиза в сила от 00:00 на 7 септември.
Национално тол управление е технически готово и интегрирано с МВР за предоставяне на информация за нарушения при движение със средна скорост.Към момента са сертифицирани 22 отсечки. Могат да се видят на сайта на тол управлението в секция "средна скорост", каза директорът.
"Всяка седмица ще сертифицираме нови отсечки, като амбицията е да се достигне покритие от 1200 км до края на годината", допълни той.
"Имаме информация от МВР за първи приоритетни 12 отсечки, за които 11 от тях ще се подава информация от 00:00 часа на 7 септември, а през следващата седмица ще бъде добавена и другата отсечка в района на Видин. Всяка отсечка отнема един ден", обясни професорът.
Честито. Вече няма нужда от бързи красиви автомобили. Минете по добре до 100к.с. Поне ще плащате ниски данъци и ще имате по нисък разход на гориво. Хубавото е че ще гледате повече красивата природа около пътищата докато се придвижвате по магистралите.
