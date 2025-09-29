ЗАРЕЖДАНЕ...
38-годишен мъж стана второкласник
© bgonair
Повече от 40 години Средно училище "Св. Иван Рилски" посреща своите ученици в затвора. Лишените от свобода могат да се обучават от 1-ви до 12-ти клас.
В час по математика ученици от втори клас преговарят умножението.
Тони Георгиев става второкласник на 38 години и за него математиката се превръща в любим предмет.
"Искам да си обогатя знанията. Образованието е на първо място", казва Георгиев.
Тони излежава присъда за кражба, от която му остават 7 месеца. Той има една основна мечта – да се завърне при най-близките си.
"Представям си нормален живот да водя, не престъпен, да се върна при семейството си. Те са всичко за мен, много ми липсват", казва още затворникът.
С лесни примери учителите обясняват задачите по математика и не се сърдят, когато учениците правят грешки.
"На всеки показвам отделно, ако се затруднява. Опитвам се освен да ги науча, и да ги изслушвам за някои техни проблеми", сподели учителката по математика Даниела Петрова пред Bulgaria ON AIR.
Придобиването на знания не само обогатява, но и дава привилегии на лишените от свобода.
За по-горните класове се предлага и професионална квалификация – шлосер.
Зад решетките има много таланти, които обаче не остават скрити.
Всяка година в училището се провеждат различни тържества и концерти, в които затворниците участват с най-голямо желание – особено когато вече са научили буквите и числата.
Още по темата
/
Със старта на учебната година: Безопасността на пешеходците и децата влизат във фокуса на институциите
16.09
Диян Стаматов: Родителите мечтаят пътят да е лек, без спънки, а ученето да се случва без усилие. Но кое в живота идва без труд?
16.09
Зорница Славова: Над половината от тези училища за трета поредна година имат среден резултат под 3.00, т.е. слаб 2 и нещо
15.09
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
15.09
Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители!
15.09
Още от категорията
/
Доц. Димитър Кючуков: Един от всеки трима души, които преждевременно са загубили живота си, са имали кардиологичен проблем
18:39
Нека помогнем на Йоана!
28.09
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
28.09
Кметът на Трявна безкрайно благодарен на правителството: Отпуснати са 2 милиона лева за опожарената Тревненска школа
28.09
Цветлин Йовчев: ДАНС трябва да работи само по престъпления срещу Републиката. Без подслушвания, без заплахи
28.09
Камен Донев: Моментната стойност е много голяма, надявам се да е дълготрайна и да донесе до нови такива неща
28.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.