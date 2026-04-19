По данни на exit poll-а на агенция "Тренд", до 18 часа са гласували 39,5% от имащите право на глас в страната.

Според "Галъп Интернешънъл Болкан" към същия час избирателната активност е 45 %.

Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват.

Право на вот на предсрочните избори имат 6 575 151 души. Отново гласуваме с хартиена бюлетина или с машина.