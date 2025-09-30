ЗАРЕЖДАНЕ...
4-годишният Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг", е изписан от "Пирогов"
©
Припомняме, че момчето беше тежко ранено в катастрофат с АТВ в "Слънчев бряг" на 14 август, когато тийнейджър помете три деца и двама възрастни на тротоар, след което се заби във фасада на хотел. Майката на малкото момче почина на 3 септември.
Известно е, че обвиняемият за трагедията в Слънчев бряг - полицейският син от Несебър Никола Бургазлиев, бе пратен в ареста след протест на прокуратурата.
Още по темата
/
Следовател: Цялото движение от потеглянето на АТВ-то до самия удар е не повече от 10-15 секунди
19.09
Следовател за инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Неизправност на превозното средство не е установена
17.09
Състоянието на 4-годишния Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
09.09
Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
03.09
Почина Хриси!
03.09
ИПБ: Възмутени сме!
02.09
Още от категорията
/
Доц. Димитър Кючуков: Един от всеки трима души, които преждевременно са загубили живота си, са имали кардиологичен проблем
29.09
Нека помогнем на Йоана!
28.09
Александър Йорданов: Тази партия не успява, защото води погрешна политика - атакува правителството
28.09
Кметът на Трявна безкрайно благодарен на правителството: Отпуснати са 2 милиона лева за опожарената Тревненска школа
28.09
Археолог: България e единствената европейска страна, която няма свои институции за опазване на недвижимото наследство
28.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.