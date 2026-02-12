400 евро за 101 рози: Колко струват цветята преди деня на влюбените тази година?
Вечната класика - червената роза - можете да намерите на цени между 3 и 3,50 евро. От тях има в изобилие както на цветните пазари, така и в цветарските магазини.
Друго предпочитано за сезона цвете - лалето - е на цена от 1 - 1,50 евро за брой, а продавачите съветват: "Вземете 10 - ще ви струват между 10 и 15 евро, а са много красиви."
Хризантемите пък са на цена от 7 - 8 евро.
Различни букети с разнообразни цветя на пазара се срещат между 10 и 40 евро.
101 червени рози за любимата е класика като от романтичен филм. Ако искате да направите подобна изненада, предварителната поръчка е задължителна, а справка на ФОКУС показа, че ще са ви необходими около 400 - 420 евро.
