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42 деца бяха отличени с медали от Националната Олимпиада по ментална аритметика
Автор: Екип Varna24.bg 14:28 / 29.06.2021Коментари (0)67
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В понеделник (28 юни) станаха ясни медалистите от Националната Олимпиада по ментална аритметика на SmartyKids България, в която взеха участие над 200 деца. На тържественото обявяване, излъчвано на живо онлайн, гост-водещият Ballan съобщи имената на медалистите – 13 златни, 13 сребърни и 13 бронзови отличия. Бяха обявени и допълнителните награди – титлата "Супер отбор“ отиде при SmartyKids Добрич, които имаха най-много участници в надпреварата. Всеки преподавател на победител в олимпиадата беше отличен като "Най-добър преподавател“, а трите деца с най-висок резултат от всички участници получиха шампионска купа и допълнителни награди.

SmartyKids, заедно с партньорите на събитието - Издателство Клевър Бук, Туристическа агенция Luxury Discounts, Office 1, Ozone.bg, Издателство Фют и Издателство Пан, осигуриха много страхотни подаръци за децата.

Златните медалисти получават от SmartyKids страхотни смарт гривни. А сребърните и бронзовите медалисти - игри за развиване на логическото мислене. На всички отличени с медал деца брандът подарява книги. И още много награди за всички!

По време на онлайн събитието имаше и много забавни моменти – Ballan направи няколко упражнения за мозъчна загрявка. А след това се срещна за пръв път с абакуса и се убеди, че менталната аритметика не е толкова сложна, колкото изглежда. А в края на събитието зрителите имаха възможност да научат интересни истории от неговото детство и за артистичните му заложби.

Ето и имената на всички медалисти:

S ниво:

Категория S 5-6 години:

3 място, бронзов медал: К. Колевски – SmartyKids София – Гео Милев

2 място, сребърен медал: Ц. Жилева от SmartyKids Гоце Делчев

1 място, златен медал: Д. Караиванов от SmartyKids Варна - Левски

Категория S 7-8 години:

3 място, бронзов медал печели А. Саламуров от SmartyKids Ямбол

2 място, сребърен медал: Н. Стоилов от SmartyKids Гоце Делчев

1 място, златен медал: Р. Казанджиев от SmartyKids Добрич

 

Категория S 9-10 години:

3 място, бронзов медал: А. Керчева от SmartyKids Габрово

2 място, сребърен медал: Х. Тамахкяров от SmartyKids Гоце Делчев

1 място, златен медал: М. Гуглева от SmartyKids Свиленград

 

Категория S 11+ години:

3 място, бронзов медал: Х. Шабан от SmartyKids София – Овча купел

2 място, сребърен медал: К. Николова от SmartyKids Свиленград

1 място, златен медал: В. Саламуров  от SmartyKids Ямбол

 

M ниво:

 

Категория M 5-6 години:

3 място, бронзов медал: Т. Стоянова от SmartyKids Добрич

2 място, сребърен медал: Г. Ахчиев от SmartyKids Пловдив - Север

1 място, златен медал: Л. Георг от SmartyKids Варна - Левски

 

Категория M 7-8 години:

3 място, бронзов медал: С. Стефанов от SmartyKids Бургас - Лазур

2 място, сребърен медал: Е. Захаринова от SmartyKids Дупница

1 място, златен медал: А. Стаменова - от SmartyKids София – Гео Милев

 

Категория M 9+ години:

3 място, бронзов медал: Д. Неделчев от SmartyKids Ямбол

2 място, сребърен медал: И. Станчева от SmartyKids Добрич

1 място, златен медал: М. Маргаритова от SmartyKids Варна - Левски

А ниво:

 

Категория A 5-6 години:

3 място, бронзов медал: Б. Момчилова от SmartyKids Бургас - Лазур

2 място, сребърен медал: И. Бянов от SmartyKids Горна Оряховица

1 място, златен медал: Н. Пелихов от SmartyKids Бургас - Лазур

 

Категория A 7-8 години:

3 място, бронзов медал: Г. Николов от SmartyKids Плевен

2 място, сребърен медал: Н. Тодоров от SmartyKids Враца

1 място, златен медал: М. Цанов от SmartyKids Варна - Аспарухово

 

Категория A 9+ години:

3 място, бронзов медал: В. Ангелова от от SmartyKids София - НДК

2 място, сребърен медал: Б. Стоев от SmartyKids София – Гео Милев

1 място, златен медал: С. Георгиева от SmartyKids Бургас - Лазур

 

R ниво:

 

Категория R 5-7 години:

3 място, бронзов медал: А. Каиков от SmartyKids Варна - Левски

2 място, сребърен медал: Е. Теодосиева от SmartyKids София – Лозенец и Стрелбище

1 място, златен медал: Й. М. от SmartyKids Варна - Левски

 

Категория R 8-10 години:

3 място, бронзов медал: Я. Колев от SmartyKids Варна - Левски

2 място, сребърен медал: Н. Шкетиева от SmartyKids Враца

1 място, златен медал: И. Ангелов от SmartyKids Варна - Левски

 

И последното, Т ниво:

 

Категория: T  8-11 години:

3 място, бронзов медал: Д. Ненов от SmartyKids Варна - Лаврентий

2 място, сребърен медал: М. Боев от SmartyKids Варна - Левски

1 място, златен медал: А. Гемеджиев от SmartyKids Гоце Делчев

Трите деца с най-много точки от абсолютно всички участници в олимпиадата получават титлата "Шампион“.

Третият най-висок резултат е на А. Гемеджиев от SmartyKids Гоце Делчев

Второто шампионско място е Й. М. от SmartyKids Варна - Левски

И детето с най-висок резултат в цялата Олимпиада е И. Ангелов от SmartyKids Варна - Левски

Поздравленията не са само за децата, те са и за техните родители и разбира се, техните SmartyKids преподаватели!











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