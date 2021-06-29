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|42 деца бяха отличени с медали от Националната Олимпиада по ментална аритметика
SmartyKids, заедно с партньорите на събитието - Издателство Клевър Бук, Туристическа агенция Luxury Discounts, Office 1, Ozone.bg, Издателство Фют и Издателство Пан, осигуриха много страхотни подаръци за децата.
Златните медалисти получават от SmartyKids страхотни смарт гривни. А сребърните и бронзовите медалисти - игри за развиване на логическото мислене. На всички отличени с медал деца брандът подарява книги. И още много награди за всички!
По време на онлайн събитието имаше и много забавни моменти – Ballan направи няколко упражнения за мозъчна загрявка. А след това се срещна за пръв път с абакуса и се убеди, че менталната аритметика не е толкова сложна, колкото изглежда. А в края на събитието зрителите имаха възможност да научат интересни истории от неговото детство и за артистичните му заложби.
Ето и имената на всички медалисти:
S ниво:
Категория S 5-6 години:
3 място, бронзов медал: К. Колевски – SmartyKids София – Гео Милев
2 място, сребърен медал: Ц. Жилева от SmartyKids Гоце Делчев
1 място, златен медал: Д. Караиванов от SmartyKids Варна - Левски
Категория S 7-8 години:
3 място, бронзов медал печели А. Саламуров от SmartyKids Ямбол
2 място, сребърен медал: Н. Стоилов от SmartyKids Гоце Делчев
1 място, златен медал: Р. Казанджиев от SmartyKids Добрич
Категория S 9-10 години:
3 място, бронзов медал: А. Керчева от SmartyKids Габрово
2 място, сребърен медал: Х. Тамахкяров от SmartyKids Гоце Делчев
1 място, златен медал: М. Гуглева от SmartyKids Свиленград
Категория S 11+ години:
3 място, бронзов медал: Х. Шабан от SmartyKids София – Овча купел
2 място, сребърен медал: К. Николова от SmartyKids Свиленград
1 място, златен медал: В. Саламуров от SmartyKids Ямбол
M ниво:
Категория M 5-6 години:
3 място, бронзов медал: Т. Стоянова от SmartyKids Добрич
2 място, сребърен медал: Г. Ахчиев от SmartyKids Пловдив - Север
1 място, златен медал: Л. Георг от SmartyKids Варна - Левски
Категория M 7-8 години:
3 място, бронзов медал: С. Стефанов от SmartyKids Бургас - Лазур
2 място, сребърен медал: Е. Захаринова от SmartyKids Дупница
1 място, златен медал: А. Стаменова - от SmartyKids София – Гео Милев
Категория M 9+ години:
3 място, бронзов медал: Д. Неделчев от SmartyKids Ямбол
2 място, сребърен медал: И. Станчева от SmartyKids Добрич
1 място, златен медал: М. Маргаритова от SmartyKids Варна - Левски
А ниво:
Категория A 5-6 години:
3 място, бронзов медал: Б. Момчилова от SmartyKids Бургас - Лазур
2 място, сребърен медал: И. Бянов от SmartyKids Горна Оряховица
1 място, златен медал: Н. Пелихов от SmartyKids Бургас - Лазур
Категория A 7-8 години:
3 място, бронзов медал: Г. Николов от SmartyKids Плевен
2 място, сребърен медал: Н. Тодоров от SmartyKids Враца
1 място, златен медал: М. Цанов от SmartyKids Варна - Аспарухово
Категория A 9+ години:
3 място, бронзов медал: В. Ангелова от от SmartyKids София - НДК
2 място, сребърен медал: Б. Стоев от SmartyKids София – Гео Милев
1 място, златен медал: С. Георгиева от SmartyKids Бургас - Лазур
R ниво:
Категория R 5-7 години:
3 място, бронзов медал: А. Каиков от SmartyKids Варна - Левски
2 място, сребърен медал: Е. Теодосиева от SmartyKids София – Лозенец и Стрелбище
1 място, златен медал: Й. М. от SmartyKids Варна - Левски
Категория R 8-10 години:
3 място, бронзов медал: Я. Колев от SmartyKids Варна - Левски
2 място, сребърен медал: Н. Шкетиева от SmartyKids Враца
1 място, златен медал: И. Ангелов от SmartyKids Варна - Левски
И последното, Т ниво:
Категория: T 8-11 години:
3 място, бронзов медал: Д. Ненов от SmartyKids Варна - Лаврентий
2 място, сребърен медал: М. Боев от SmartyKids Варна - Левски
1 място, златен медал: А. Гемеджиев от SmartyKids Гоце Делчев
Трите деца с най-много точки от абсолютно всички участници в олимпиадата получават титлата "Шампион“.
Третият най-висок резултат е на А. Гемеджиев от SmartyKids Гоце Делчев
Второто шампионско място е Й. М. от SmartyKids Варна - Левски
И детето с най-висок резултат в цялата Олимпиада е И. Ангелов от SmartyKids Варна - Левски
Поздравленията не са само за децата, те са и за техните родители и разбира се, техните SmartyKids преподаватели!
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