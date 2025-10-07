45% от служителите в България отделят повече от 10 лв. за обяд по този начин само със закупуване на храна за обяд надвишават максималния необлагаем лимит за ваучери за храна от 200 лв. Това показват данни на най-новото изследване Food Barometer 2025 за ползването на ваучери за храна и хранителните навици на работещите, цитирани от bTV.Тъй като почти половината от служителите харчат над 10 лв. за обяд, това означава, че настоящият лимит от 200 лв. не е достатъчен и е препоръчително да се увеличи до 300 лв.При увеличение на необлагаемата стойност, 90% от анкетираните заявяват, че ще могат да пазаруват повече продукти, за да готвят у дома, както и да пазаруват по-качествена храна.Близо 3/4 от работещите смятат, че ваучерите увеличават покупателната им способност и те не са готови да се лишат от тях – напротив, искат да ги използват още по-пълноценно за по-качествени и полезни хранителни продукти. В допълнение 40% от служителите биха обядвали с ваучери всеки ден, без да надвишават месечния си лимит, ако се увеличи стойността им.Според проучването трайна тенденция остава голямото одобрение на електронните ваучери за храна - 94%, защото увеличават покупателната способност на служителите и им позволяват да купуват по-разнообразна и полезна храна , като същевременно намаляват финансовия стрес. На въпрос за какво биха употребили ваучери за храна, 80% от респондентите споделят, че биха подобрили качеството на храненето си. Това се потвърждава и от високия процент, които споделят, че избират мястото, където обядват, спрямо качеството на храната (79%).В свой икономически доклад от 2025 г. Световната банка също ги оценява като една от най-добре таргетираните и ефективни мерки за социална подкрепа.