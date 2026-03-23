450 млн. евро: Министерството на финансите преотвори емисия 2-годишни държавни ценни книжа
Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 млн. евро на проведения днес аукцион, с което достигна 450 млн. евро номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,82%.
Общият размер на подадените поръчки възлезе на 240,2 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,60. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 23 базисни точки, съобщиха от Министерството на финансите.
