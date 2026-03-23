Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия 2-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), която беше пусната в обращение на 21.01.2026 година. Емисията е деноминирана в евро, с падеж 21.01.2028 г. и годишен лихвен купон от 2,25%.Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 млн. евро на проведения днес аукцион, с което достигна 450 млн. евро номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,82%.Общият размер на подадените поръчки възлезе на 240,2 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,60. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 23 базисни точки, съобщиха от Министерството на финансите.