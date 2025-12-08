460 евро става обезщетението за отглеждане на дете до 2 години
© Фокус
Размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши 2 години се повишава от 50 на 75 на сто.
/
/
