55 хил. евро ще влязат в помощ на предприятията, за да подобрят условията на труд
Целта е чрез изпълнението на проектите да се подобри микроклиматът, да се намалят нивата на прах, шум, вибрации, вредни лъчения и опасни химикали, както и да се създадат условия за по-добра електро- и пожаробезопасност.
Благодарение на изпълнението на вече приключили проекти през последните 7 години в 310 предприятия са подобрени условията на труд за над 15 000 работници и служители.
Сред добрите практики са подобряването на микроклимата чрез внедряване на климатични и вентилационни системи; минимизирането на риска от прах и химични агенти чрез реконструкция и ремонт на локални аспирационни уредби над източника на отделяне на прах или опасни химични вещества. С финансиране от Фонд "Условия на труд“ работодателите са повишили осветеността на работните места, намалили са рисковете от шум с наднормени стойности и опасността от падане чрез подобряване на подовите настилки. С предприемането на мерки за минимизиране на риска от поражение от електрически ток и от възникване на трудови злополуки са свързани други добри практики.
Проекти за 2026 г. се приемат всеки работен ден в деловодството на Фонд "Условия на труд“. Всички подробности и условия за кандидатстване са публикувани на сайта на ФУТ - https://www.mlsp.government.bg/dokumenti-za-kandidatstvane .
