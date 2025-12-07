5 машини разчистват свлечената скална маса в района на Кърнаре
© АПИ
На място са и служители на Областно пътно управление- Пловдив, които подпомагат разчистването на пътното платно в участъка след село Кърнаре в посока Троян за по-бързото възстановяване на движението през Троянския проход.
Причина за свлечената земна маса на пътното платно са обилните валежи от последното денонощие.
Преминаването през Троянския проход ще бъде възстановено веднага след разчистване на платното и осигуряване на безопасно преминаване през отсечката, съобщават от АПИ.
