6 дизайна, с които ноктите ви ще изглеждат по-дълги
Италиански маникюр
Толкова е фин, италианският маникюр е просто гениален. Тази техника включва нанасяне на един цвят лак за нокти върху всеки нокът, като се приближавате възможно най-близо до кутикулата. След това взимате фина четка за нокти, потопена в лакочистител, и "рисувате“ малка линия около страните на всеки нокът. Това създава илюзията за дълги, тънки нокти.
Остър френски маникюр
Формата на ноктите тип "стилето“ ще направи ноктите ви мигновено да изглеждат по-дълги, но можете да удвоите ефекта, като създадете остър френски стил, който очертава всеки връх. Този дизайн използва златен хром върху бяло, което е разкошно, но ефектът е подходящ за всяка цветова комбинация.
Преливащи/омбре нокти
Подобна идея на остър френски лак е градиент или омбре лак за нокти, който прелива от тъмно към светло (и двете посоки са подходящи). Това е забавен начин да се позабавлявате с няколко различни цвята, като същевременно привлечете вниманието към вертикалната дължина на ноктите си.
Дълги вертикални линии
Работи в модата и повярвайте ни, че работи и за маникюр. Идеята е, че тънките, вертикални ивици от основата до върха визуално удължават ноктите ви, дори и да нямате много дължина, с която да работите, пише iwoman.bg.
Хромирано покритие
Дори на по-къси нокти, блясъкът на хрома улавя светлината по най-добрия начин и имитира по-дълъг вид на нокътя. Освен това има толкова много различни цветове и покрития, с които да експериментирате.
Игра с негативно пространство
Негативното пространство винаги е чудесен начин да добавите малко игривост към ноктите си. За да изглеждат ноктите ви по-дълги, използвайте вертикално негативно пространство чрез централни изрези или вертикални линии или ленти. Този маникюр изглежда абстрактен, но обърнете внимание как златното фолио и розовото са нанесени във вертикален модел.
