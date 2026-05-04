6-годишно момиченце има нужда от средства за лечение в чужбина. Велина Велинова е диагностицирана с детски аутизъм и епилепсия. Клиника в Турция дава шанс за възстановяване до 80%, но сумата е непосилна за семейството ѝ.

Когато Велина е на година и половина семейството ѝ забелязва, че тя изостава в развитието си, разказва BTV.

Общо взето не можеше да си казва никакви думички, изпадаше в ужас, в паники, в блъскане, във викане, блъскане чупене всичко каквото ви дойде на акъла“, казва Велин Велинов - баща на Велина.

Така те започват да търсят причината за нейното състояние и не след дълго лекарите правят заключение: детски аутизъм и епилепсия.

"Не беше много лесно, все пак майка и баща, да чуят такава диагноза за детето си. Те лекарите опитват различни неща, ако не подейства, започва да буйства. Ние им звъним, казваме им, те действат. След това започва да се успива, да иска да спи, ние пак им звъним и само сменят лечение като на тото, докато не ти излезе числото“, обясни бащата.

Шанс за 6-годишното момиченце дава клиника в Турция с експериментално лечение с екзозоми.

"Дават от 60 до 80% , аз съм на 42, жена ми е на 50 - колко сили ще имаме да гледаме това дете - не сме на 20-25 години. Искаме да се възстанови дори и да не е напълно, просто да се оправя в живота, защото знаете, че животът не е шампанско и цветя, а е шльокавица и сълзи“, казва още Велин Велинов.

Ако искате да помогнете на Велина и семейството:

IBAN :

BG73FINV91501317918606

Велина Велинова Велинова