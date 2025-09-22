ЗАРЕЖДАНЕ...
9-годишно патриотче: България трябва да има мнение!
© bgonair
"Започнах да чета книги, защото ми стана много интересна българската история. Баба и дядо ми разказваха за това как те са живели и за обичаите", сподели Евгени.
За него не е важно да има материални неща, а да чете повече книги.
"Всички използват изкуствен интелект. За мен е по-добре да седнем да прочетем книга, защото така научаваме повече неща", каза още момчето пред Bulgaria ON AIR.
От 5-6-годишен Евгени играе народни танци и призна, че заедно с баба си обичат много да танцуват.
На въпрос как разбира думата "независимост" той отговори, че България трябва да е свободна и да има мнение.
Евгени разкри, че любимият му експонат от личния му музей е тъпанът.
Малкият историк призова всички да пазят България и да помагат на хората, които имат нужда.
Още по темата
/
Историк: Днес сме много по-независими, отколкото във времето на социализма, когато властваше пълното господство на Съветския съюз
13:09
И довечера ще станем свидетели на магическия спектакъл "Царевец – Звук и светлина" – има го вече 40 години
11:18
Илияна Йотова: И днес можем да се обединим около кауза – каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България
11:05
Още от категорията
/
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
14:16
Българските шофьори, пътуващи по АМ "Егнатия" в Гърция, трябва да се подготвят за извънредни мерки!
11:55
Икономистът Щерьо Ножаров: Ако това се случи, при вдигането на заплатите няма да има инфлация!
09:30
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:06
Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
21.09
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
20.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.