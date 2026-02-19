АБВ Поща предупреди: Не изпращаме имейли с прикачени файлове и линкове за верификация
Как изглеждат официалните имейли от АБВ Поща?
С означителната система Потвърден изпращач потребителите могат да са сигурни, че даден имейл е изпратен от екипа на АБВ Поща.
Официалните имейли, изпратени от АБВ Поща, са обозначени с профилна иконка с лого на АБВ Поща. Ако този визуален елемент липсва, а подателят се представя за АБВ Поща, това съобщение не е изпратено от нашия екип.
Фалшивите имейли няма как да имат профилна иконка с лого на АБВ Поща, тъй като те не могат да бъдат изимитирани. Само Потвърдените изпращачи имат тези визуални елементи.
Кои имейли могат да бъдат потенциално подвеждащи?
Потребителите срещат следните типове измами с изпращачи, които се представят за АБВ Поща:
1. Имейли, които препращат към друга страница
Имейли, които чрез линк ви подканват да отидете във фалшива страница, в която да въведете данни (потребителско име и парола). По този начин те събират ваша лична информация.
Примери за такива имейли са:
– Фалшиви мейли за "спешна верификация“
– Фалшиви мейли за "неплатена фактура“
– Фалшиви мейли за "проблем с акаунта“
– Фалшиви мейли за "непознато влизане в акаунта“
АБВ Поща НЕ изпраща линк за верификация с потребителско име и парола по имейл.
2. Имейли, които ви подтикват да изтеглите файл
Имейли, които съдържат прикачени файлове, с цел да ви накарат да инсталирате зловреден софтуер на вашето устройство.
АБВ Поща НЕ изпраща имейли с прикачени файлове.
3. Искане на лични данни по имейл
Имейли, които искат:
– данни от лична карта
– данни от банкова карта
– телефон или код за достъп
– потребителско име и парола
АБВ Поща НЕ изисква лични данни по имейл.
