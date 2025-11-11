Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Русенският университет подписа рамково споразумение за сътрудничество с АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД.

На церемонията присъстваха министърът на енергетиката г-н Жечо Станков, министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, изпълнителни директори на енергийни дружества и други официални гости.

Споразумението е част от обща инициатива, в която участват още три университета в страната и цели подготовката на специалисти за ключовите проекти на АЕЦ "Козлодуй – Нови мощности“. Рамковите споразумения с Русенския университет, Техническия университет София, Техническия университет Варна и Техническия университет Габрово ще създадат възможности за обучение на студенти по бакалавърски и магистърски програми по приоритетни за АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД програми, сред които "Електроенергетика и електрообзавеждане“, "Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, "Автоматика, информационна и управляваща техника“ и други.

Споразумението създава условия студентите на Русенския университет да се обучават по бакалавърски и магистърски програми, пряко свързани с нуждите на бъдещите енергийни мощности. Университетът ще участва и в съвместни дейности за практическа подготовка, стажове, лабораторни проекти и подкрепа на млади инженери.

По време на церемонията беше подчертано, че изграждането на двата нови блока на АЕЦ "Козлодуй“, проектите за малки модулни реактори и свързаната инфраструктура изискват висококвалифицирани кадри. Новото партньорство дава възможност студентите от Русенския университет да се включат в най-мащабните технологични начинания в сектора през следващите години.

По думите на министър Станков, за първи път АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД сключва споразумения за партньорство едновременно с четири водещи учебни заведения, с които ще си партнира при осигуряване на кадри за развитие на ядрената енергетика в страната.

Изграждането на двата нови блока на площадката на АЕЦ "Козлодуй“ е най-мащабният проект в българската икономика за десетилетия напред. Това дава отлични шансове за участие на стотици български фирми, а и на много квалифицирани млади хора да допринесат за икономическия растеж, но и да работят в модерна, перспективна, интересна, изпълнена с предизвикателства среда. В тясно сътрудничество с университетите имаме всички шансове да открием най-добрите сред тях и да ги мотивираме да работят в България и за България, заключи министър Станков.