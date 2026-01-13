АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 превръщат Пловдив в център на агросектора в Европа
©
Пет дни панаирното градче ще бъде сцена на водещи компании и нови технологии в земеделието, винаро-лозарската индустрия и хранителната промишленост. Новата концепция с Град на виното и Град на деликатесите в отделни палати вече показва своя ефект – по-ясно профилиране на браншовете и засилен интерес от изложители. Обединяването на виното с технологиите и на храните с машините за тяхното производство създава по-благоприятна среда за професионални контакти и договаряния. Това улеснява както бизнеса, така и посетителите на изложбите, подчертават от ръководството на Международен панаир Пловдив.
34-ото издание на АГРА ще представи всички направления в земеделието – техника, инвентар, животновъдство, биопроизводство, семепроизводство, растителна защита, дигитални решения и агросервизи. Селскостопанска академия участва в изложението с всичките си институти и изследователски звена. Това превръща АГРА в най-мащабната научно-практическа платформа в сектора. За поредна година едра земеделска техника се експонира на закрито по идея на Асоциация на производителите и вносителите на агротехника и технологии в България (АГРОТЕХ).
ВИНАРИЯ 2026 ще събере производители, технологични компании и доставчици за лозаро-винарската индустрия. 33-ото издание обхваща всички браншове - винарски изби и производители на напитки, технологии и оборудване за винопроизводство, материали, инвентар и лабораторно оборудване, нови сортове грозде и селекция, както и услуги и консултации за сектора. Тази година в Града на виното има много нови винарни, производители и вносители на алкохолни напитки, затова почти всички щандове вече са заети, съобщават от Търговския отдел на Панаира. Международният дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки по традиция ще отличи най-добрите експонати. За първи път всеки един изложител ще може да участва в него с до три свои проби без такса.
30-ото издание на ФУДТЕХ 2026 отчита солиден ръст както на български, така и на международните участници. Най-големият египетски холдинг за производство и преработка на плодове, зеленчуци и ядки ще представи продукцията на шест свои предприятия в Града на деликатесите. Профилът на ФУДТЕХ 2026 включва месна и млекопреработвателна индустрия, хлебопроизводство и сладкарство, технологии и машини за хранителната индустрия, опаковки, логистика и контрол на качеството, както и гурме продукти и деликатеси от различни държави.
Още от категорията
/
Проф. Бобева: Обикновено се очаква да обеднееш в еврозоната, а ние от миналата година демонстрираме огромно богатство
09.01
АББ: Преходът към еврото мина безпроблемно, натовареността на работещите в банковия сектор е огромна
09.01
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
09.01
Прогноза: Минимум 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
02.01
Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
02.01
Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.